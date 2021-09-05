В Киеве из-за веломарафона перекроют ряд улиц
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения
В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18: 00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Движение ограничат на таких улицах:
- Академика Крыжановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- бульваре Академика Вернадского;
- участках прилегающих улиц;
- Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).
По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.
Новости по теме: В столице открыли запись на прививку второй дозой вакцины Moderna
Напомним, ранее, 23 августа, во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины запланированы перекрытия движения транспорта в Киеве.