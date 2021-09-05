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В Киеве из-за веломарафона перекроют ряд улиц

КГГА

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения

В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18: 00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Движение ограничат на таких улицах:

  • Академика Крыжановского;
  • Василия Степанченко;
  • Коростенской;
  • Генерала Наумова;
  • Рабочей;
  • бульваре Академика Вернадского;
  • участках прилегающих улиц;
  • Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).

По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.

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Напомним, ранее, 23 августа, во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины запланированы перекрытия движения транспорта в Киеве. 

 

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