В Киеве из-за веломарафона перекроют ряд улиц

КГГА

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения

В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18: 00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Движение ограничат на таких улицах:

Академика Крыжановского;

Василия Степанченко;

Коростенской;

Генерала Наумова;

Рабочей;

бульваре Академика Вернадского;

участках прилегающих улиц;

Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).

По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.

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Напомним, ранее, 23 августа, во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины запланированы перекрытия движения транспорта в Киеве.