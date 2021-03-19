В Киеве и Полтаве протестуют: Предприниматели выступают против жесткого карантина

Столичные протестующие требуют отменить решение об усилении карантина в Киеве

Акции протеста против ужесточения карантина РБК-Украина

Сегодня утром под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) устроили протест представители "Save ФОП", выступая против локдауна, который вводят в городе с завтрашнего дня. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сейчас несколько десятков человек протестуют под КГГА. Затем предприниматели планируют выйти на Майдан, а затем пойти под Кабмин и в офис президента.

Участники протеста требуют отменить решение по усилению карантина в столице.

По информации издания "Зміст" также протест против усиления карантина устроили и в Полтаве. Под зданием Полтавской ОГА собрались предприниматели, которые требуют отменить ограничения.

Позже стало известно, что аналогичные акции проходят еще в двух городах - Николаеве и Краматорске. Об этом также сообщили местные СМИ.

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Напомним, в Киеве в ночь с пятницы на субботу до 9 апреля включительно вводятся усиленные карантинные ограничения. Полный список ограничений читайте по ссылке.