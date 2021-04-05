В Киеве и Николаеве из-за локдауна резко выросли цены на такси

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В городах образовался настоящий колапс

В Киеве на фоне введения новых карантинных ограничений, предусматривающих перевозку пассажиров в общественном транспорте только по спецпропускам, цены на службы такси выросли в три-четыре раза. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, в первый день локдауна добраться с окраины до центра столицы стоит в районе 250-300 грн, а с левого берега до Подола - до 400 грн.

При этом добавляется, такси оценивают поездку на расстояние 10-11 километров в 250 грн, а 14-15 км в около 400 грн.

Однако, в Украинской таксомоторной ассоциации (ассоциации таксистов) отметили, что тарифы выросли только в приложениях, которые предоставляют услуги по перевозке граждан, а в обычных службах такси цены остались прежними.

"Они подскочили в интернет приложениях. Они работают так, что там люди подвозят других людей. По их философии, они могут поднять цены и в пять, и в десять раз. Они вряд ли работают в правовом поле, вряд ли платят налоги", - пояснил глава ассоциации Андрей Антюк.

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Кроме этого, по данным издания "Преступности.НЕТ", сложная ситуация наблюдается и в Николаеве, где местные власти с 3 апреля ввели ограничения на движение общественного транспорта. В частности, в городе он будет курсировать только в определенные часы - с 06:30 до 09:00, а также с 16: 30 до 19: 00.

Следовательно, уже сегодня утром доехать из микрорайона Намыв (улица Озерная) до центра на такси стоит 112 гривен, днями ранее стоимость поездки достигала 80 гривен.

Кроме этого, на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди и скопления людей. В общественном транспорте позволяют занимать лишь сидячие места и претендовать на них могут лица со спецпропусками. Однако, не вышли на линии маршруты №21 и 8.

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Напомним, что в Киеве, Чернигове, Запорожье, Николаеве, Сумах и в Полтавской области начали действовать новые карантинные ограничения. Они предусматривают изменения в работе общественного транспорта, переход учебных заведений на дистанционное обучение.