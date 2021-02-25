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В Киеве и Львове стартовала вакцинация: Кто получил первые прививки

Фото из открытых источников

В Киеве одним из первых вакцинировался заведующий отделением Александровской клинической больницы

Сегодня, 25 февраля, в Киеве и Львове украинцы начали получать первые прививки против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Так, в Киеве одним из первых вакцинировался заведующий отделением Александровской клинической больницы.

По информации издания ZAXID.NET во Львове первую прививку сделают в 13:00 у директора Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Тимко. 

Затем мобильная бригада начнет вакцинировать работников Львовской областной инфекционной больницы. По словам Тимко, записалось более 80 работников.

Впоследствии провакцинируют более 1500 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19.

Всего во Львовской области создано 14 мобильных бригад, которые будут вакцинировать медицинских работников 24 больниц, работающих с ковидными пациентами.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что за первый день кампании вакцинации от коронавируса COVID-19 прививки первой дозой получили 159 человек.

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