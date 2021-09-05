В Киеве и других городах проходит марш за права животных

Марш за права животных в Киеве Укринформ

Участники действа хотят привлечь внимание к насущной потребности защиты животных

В воскресенье, 5 сентября, в столице начался Всеукраинский марш за права животных под лозунгом "Защита слабых - дело сильных". Об этом сообщает "Укринформ".

Участники марша собрались в парке Шевченко, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты животных.

Как известно, они требуют положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.

По мнению активистов, цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы и притравочные станции – это варварство, которому нет места в современной Украине.

Всеукраинский марш За права животных одновременно проходит в 30 городах Украины, а также В Антарктиде, на станции "Академик Вернадский".

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Как сообщалось ранее, принятый Верховной Радой во втором чтении закон № 2351 усиливает наказание за жестокое обращение с животными, и среди прочего восстанавливает институт конфискации. Нормы закона предусматривают возможность полиции изъять животное в приют, зоопарке или на передержку до решения суда под запись в протоколе, если правоохранители решат, что животному опасно оставаться с хозяином.