В Киеве и Черниговской области из-за карантина перенесли пробное ВНО

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Тестирование состоится на две недели позже

В Киеве и Черниговской области из-за ограничения движения общественного транспорта пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) перенесли на 24 апреля. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным проезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля", — говорится в сообщении.

В то же время в УЦОКО отметили, что в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и было запланировано, 10 апреля.

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Также отмечается, что независимо от того, когда именно человек проходит оценивание, для него будет доступна возможность скачать тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

"Участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут внести свои ответы на задания всех тестов пробного ВНО в этот сервис 10-14 апреля. Участники из Киева и Черниговской области смогут внести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 по 28 апреля (после прохождения оценивания)", — добавили в центре.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

"Видеокомментарии к заданиям тестов будут доступны уже 11 апреля, однако мы просим тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и как можно лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО", — отметили в УЦОКО.

Ранее сообщалось, что основная сессия ВНО-2021 пройдет с 21 мая по 15 июня. Первым предметом, который будут составлять украинские абитуриенты, станет химия.