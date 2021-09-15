В Киеве и 17 регионах превышен уровень заболеваемости коронавирусом, – МОЗ

В семи регионах Украины превышена динамика уровня госпитализаций больных COVID-19

По состоянию на 14 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 тыс. населения, превышен в Киеве и 17 регионах. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в столице уровень заболеваемости составил 142 на 100 тыс. населения, в Волынской области – 84, Донецкой – 84, Житомирской – 105, в Запорожской – 99, Ивано-Франковской – 80, Киевской – 75; Луганской – 218, Львовской – 109, Одесской – 106, Ровенской – 102, Сумской – 82, Тернопольской – 147, Харьковской – 117, Херсонской – 112, Хмельницкой – 111, Черкасской – 83, Черновицкой области – 260.

В частности по состоянию на 13 сентября в семи регионах Украины превышена динамика уровня госпитализаций больных с COVID-19.

Минздрав

Так, в Волынской области показатель динамики уровня госпитализаций, который установлен на уровне 50%, превышен три дня подряд, и по состоянию на 14 сентября составляет 64,7%.

Также три дня подряд растет показатель динамики госпитализаций во Львовской (82,8%).

Кроме этого, с 14 сентября показатель динамики уровня госпитализаций второй день подряд превышен в Винницкой области – 83,9%, Закарпатской – 62,8%, Николаевской – 75,5%.

Также уровень госпитализаций по состоянию на 14 сентября превышен в Ивано-Франковской – 60,6% и в Ровенской областях – 51,9%.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, обнаружили 4640 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности госпитализировали 1609 человек, летальных исходов – 93, выздоровели – 1858 человек.