В Киеве 51 день протестуют ФОПы: Требуют отменить фискализацию

Протесты предпринимателей в Киеве "Страна UA"

Лидер движения Сергей Доротич анонсировал, что предприниматели будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые не поддержали обращение движения SaveФОП

В Киеве 4 февраля предприниматели физические лица-предприниматели вышли на акцию протеста с требованием отменить фискализацию. Об этом сообщает Страна.

Как отмечается, предприниматели уже 51 день проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости. Они требуют принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993 , которые предусматривают упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей. Кроме того, ФОПы требуют отменить ввод кассовых аппаратов.

К слову, вчера комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращения движения SaveФОП. В связи с этим лидер движения Сергей Доротич анонсировал, что предприниматели будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые провалили голосование.

Напомним, несколько дней назад возмущенные митингующие вышли к посольству Соединенных Штатов Америки в Украине. Предприниматели объяснили, что украинская власть не слышала их требования, поэтому они просили помощи донести их позицию и до дипломатов.