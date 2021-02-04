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В Киеве 51 день протестуют ФОПы: Требуют отменить фискализацию

Протесты предпринимателей в Киеве "Страна UA"

Лидер движения Сергей Доротич анонсировал, что предприниматели будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые не поддержали обращение движения SaveФОП

В Киеве 4 февраля предприниматели физические лица-предприниматели вышли на акцию протеста с требованием отменить фискализацию. Об этом сообщает Страна

Как отмечается, предприниматели уже 51 день проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости. Они требуют принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993 , которые предусматривают упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей. Кроме того, ФОПы требуют отменить ввод кассовых аппаратов. 

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К слову, вчера комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращения движения SaveФОП. В связи с этим лидер движения Сергей Доротич анонсировал, что предприниматели будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые провалили голосование. 

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Напомним, несколько дней назад возмущенные митингующие вышли к посольству Соединенных Штатов Америки в Украине. Предприниматели объяснили, что украинская власть не слышала их требования, поэтому они просили помощи донести их позицию и до дипломатов.

 
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