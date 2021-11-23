В Киеве через фейковый обмен валют мошенники похитили у мужчины 29 тысяч долларов

Впоследствии выяснилось, что они обманули киевлянина на 700 тысяч гривен

В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Выручка за "обменные операции" составляла 29 тысяч долларов. Об этом информирует отдел коммуникации столичной полиции.

"Сообщники разместили объявление в интернете с выгодным курсом, после чего ждали "клиента" в помещении, которое было заранее оборудовано под фиктивный пункт обмена валют.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время специальной операции были задержаны два человека - 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области.

Впоследствии выяснилось, что они обманули киевлянина на 700 тысяч гривен.

"Один из фигурантов выполнял роль кассира, другой должен был забрать похищенные средства и обеспечить пути отхода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 тысяч долларов, псевдокасир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался убежать, однако мы задержали их на месте происшествия", - рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко.

Подчеркивается, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - Мошенничество.

Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

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