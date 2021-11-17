home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киеве цены на проезд не изменятся до конца отопительного сезона, - Кличко

Коллаж 24 канала

Вопрос стоимости проезда в столице вынесен на обсуждение

Повышение платы за проезд в Киеве не будет рассматриваться до конца отопительного сезона. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - подчеркнул Кличко.

В то же время несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

"Вместе с тем, я понимаю насколько чувствительным является вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принято решение!" - добавил Кличко.

Новости по теме: Дороже, чем в Париже: Сколько будет стоить проезд в коммунальном транспорте Киева и когда подорожают маршрутки

Напомним, ранее мы писали, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен с 1 января 2022 года. Владельцы "карточек киевлянина" получат скидку.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Во Львовской области вводят новые правила карантина: Что изменится В Киеве с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах Минздрав обновил данные: Желтая зона расширилась, в красной - 18 регионов УЗ вводит ограничения для проезда в электричках по Киевской области

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект