В Киеве цены на проезд не изменятся до конца отопительного сезона, - Кличко

Вопрос стоимости проезда в столице вынесен на обсуждение

Повышение платы за проезд в Киеве не будет рассматриваться до конца отопительного сезона. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале .

"Мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - подчеркнул Кличко.

В то же время несмотря на то, что вопрос стоимости проезда в Киеве вынесен на обсуждение - пересмотр тарифов не стоит ожидать до конца отопительного сезона.

"Вместе с тем, я понимаю насколько чувствительным является вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это - проект. А не принято решение!" - добавил Кличко.

Напомним, ранее мы писали, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен с 1 января 2022 года. Владельцы "карточек киевлянина" получат скидку.