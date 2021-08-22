В Киеве 23 августа поднимут самый большой флаг Украины

Флагшток в Киеве КГГА

В мероприятии примут участие ветераны АТО и ООС

В столице в понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, состоится церемония поднятия наибольшего флага страны. Об этом заявили в пресс-службе КГГА, сообщает Интерфакс-Украина.

"В этом году город традиционно отметит праздник в торжественной обстановке. Мероприятия пройдут на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне с участием киевлян. В частности, ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой государственный флаг. А 30 юных жителей столицы, которые являются победителями школьных олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований, из рук городского головы получат паспорта граждан Украины в виде ID-карт", - сказал директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

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Также в КГГА рассказали, что ко Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине Независимости Украины на флагштоке крупнейшего государственного флага был установлен новый трезубец. Сейчас его конструкция является более легкой и оснащена поворотным механизмом.

Как отмечается, сам флагшток является крупнейшим в Украине. Его высота составляет около 90 метров, вес - 32 тонны, а размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

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Напомним, случаю празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины в столице 23 и 24 августа будет внесено изменения в работу маршрутов общественного транспорта.