В Киеве 1 ноября отменят три городские электрички: Какие именно

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Как пояснили в Киевпастрансе, это связано с техническими причинами

В Киеве в понедельник, 1 ноября, отменят городские электрички на трех направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

Как отмечается, 1 ноября отменяются следующие электрички:

- 7304 (Киев - Волынский - Дарница);

- 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);

- 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

В Киевпастрансе пояснили, что решение об отмене электричек принято по техническим причинам. В организации пообещали сообщить о возобновлении движения на этих направлениях дополнительно.

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Как сообщалось ранее, 11 августа, "Киевпастранс" тоже временно отменял движение городской электрички №7304, 7311/7312, 7319. Изменения были связаны с техническими причинами.