В Киев прибыл оркестр ВВС США для празднования Дня Независимости Украины

Поддержка США нашей страны в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо

"Приветствуем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину Независимости Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве также заявили, что поддержка США нашей страны в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо.

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Напомним, ранее мы писали, что впервые в военном параде ко Дню Независимости Украины примет участие бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ, произведена Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ).

Кроме этого, в параде примет участие бронетранспортер БММ-4С – бронированная водоплавающая медицинская машина и БТР-4Е – плавающая боевая машина, которая является сугубо украинской разработкой, которая прошла полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.