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В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин: Чем он будет заниматься

Министр обороны США Ллойд Остин

 BBC

Визит станет очередным подтверждением нерушимого стратегического партнерства между государствами

В Украину с официальным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании российской агрессии", – написал Остин.

 

Как сообщает сайт Минобороны США, в Киеве Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы "заверить союзников и партнеров в поддержке Америки их суверенитета перед лицом российской агрессии".

Визит"станет очередным подтверждением нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", подчеркнули в украинском правительстве.

Подчеркивается, что на встрече украинского министра обороны и главы Пентагона будут обсуждать "порядок практической реализации достигнутых договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества, прогресс реализации оборонной реформы в нашем государстве, призванного на реализацию евроатлантических стремлений Украины, и вопросы безопасности в Черноморском регионе".

Проведение совместного брифинга запланировано ориентировочно в 12: 45.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украину впервые прибыл специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор.

Во время своего четырехдневного пребывания в Киеве он проведет встречи с чиновниками, представителями гражданского общества и меньшинств и ведущими правозащитниками.

 
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