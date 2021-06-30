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В Киев из-за жары запретили въезд грузовиков: Сколько продлится ограничение

Иллюстративное Фото из открытых источников

Запрет будет действовать на всех подъездах к столице

В Киеве в среду, 30 июня, ввели запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение будет действовать на всех подъездах к Киеву. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что ограничение на въезд крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00.

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"30 июня с 15:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия.

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