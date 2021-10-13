В КГГА рассказали, когда столице ожидать старта отопительного сезона

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В Ведомстве отметили, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах

Включение отопления в жилых домах столицы начнется, когда в городе температура воздуха в течение трех суток будет меньше +8 .Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах. 850 таких заведений уже с теплом.

"Относительно жилого фонда. Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано", - заявил Пантелеев.

Вместе с тем, заместитель председателя КГГА сказал, что столица технически готова к старту отопительного сезона.

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Как сообщалось ранее, отопительный сезон в Киеве с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни.