В КГГА опровергли информацию об увеличении очереди на кремацию в Киеве

Небольшие очереди в крематорий чуть ли не каждый понедельник

В КГГА опровергли заявление председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию, пишет Ирина Шостак для 112ua.tv.

"Абсурд. Небольшие очереди в крематорий чуть ли не каждый понедельник, просто потому что воскресенье - выходной. А в понедельник, 18 октября, больший наплыв мог быть из-за того, что было 4 дня выходных", - отмечает в комментарии 112ua.tv директор ритуальной службы при КГГА Александр Голуб.

К слову, о том, что ажиотажа у крематория нет, 112ua.tv сообщили и в Городской похоронной службе в Киеве.

Напомним, 20 октября председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, призывая нардепов активнее вакцинироваться, заявил, что в Киеве катафалки с умершими от Covid-19 ждут по два часа в очереди, чтобы попасть в крематорий.

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