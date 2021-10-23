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В КГГА опровергли информацию об увеличении очереди на кремацию в Киеве

Небольшие очереди в крематорий чуть ли не каждый понедельник

В КГГА опровергли заявление председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию, пишет Ирина Шостак для 112ua.tv.

"Абсурд. Небольшие очереди в крематорий чуть ли не каждый понедельник, просто потому что воскресенье - выходной. А в понедельник, 18 октября, больший наплыв мог быть из-за того, что было 4 дня выходных", - отмечает в комментарии 112ua.tv директор ритуальной службы при КГГА Александр Голуб.

К слову, о том, что ажиотажа у крематория нет, 112ua.tv сообщили и в Городской похоронной службе в Киеве. 

Напомним, 20 октября председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, призывая нардепов активнее вакцинироваться, заявил, что в Киеве катафалки с умершими от Covid-19 ждут по два часа в очереди, чтобы попасть в крематорий. 

Детальнее о том, как Украина входит в третью волну коронавируса, читайте в материале "Пик "третьей волны" Covid-19 близко. Хватает ли на самом деле Украине коек, кислорода и врачей".

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