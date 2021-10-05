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В КГГА опровергли информацию об усилении карантина с 5 октября

Фото из открытых источников

Пока Киев находится в желтой зоне новых карантинных ограничений вводить не будут

В Киевской городской государственной администрации опровергли усиление карантина, в частности информацию о том, что с 5 октября вход в государственные предприятия и учреждения, а также все другие заведения будет происходить только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что пока Киев находится в желтой зоне новых карантинных ограничений вводить не будут.

Кроме этого, столица уже готовится к возможному усилению карантина в случае перехода к оранжевой или красной зоне.

"Пока столица остается в желтой зоне, и основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантинных ограничений и нарабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городских властей, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID", — заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

По его словам, протокол заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 01.10.2021 года, на который ссылались СМИ, не вводит новых ограничений, а лишь подчеркивает необходимость соблюдения карантинных мер.

ЦПАУ Киев

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Как сообщалось ранее, Соломенская РГА в своем Facebook разместила информацию о том, что в Киеве начиная с 5 октября усилили карантинные мероприятия.

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