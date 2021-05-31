В КГГА и Львовской ОГА назвали результаты работы центров массовой вакцинации

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В следующие выходные они продолжат свою работу

За минувшие выходные, 29 и 30 мая, в центрах массовой вакцинации населения в Киеве и Львове сделали более 4,5 тыс. прививок от коронавируса COVID-19. Об этом рассказали в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Как отмечается, накануне в столице в Международном выставочном центре, где функционирует центр, вакцинировали 2072 лица. Всего на выходных прививки получили 3467 человек.

Так к работе центра массовой вакцинации привлекли медицинских работников и студентов-медиков коммунальных медколледжей, которые рассказывали, объясняли и при необходимости проводили каждого желающего прививаться на вакцинацию и после нее.

Известно, что во львовском центре массовой вакцинации, который работает на арене "Львов" на выходных вакцинировали 1041 человека. Таким образом удалось выполнить план прививать около тысячи человек.

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Напомним, в сентябре два украинских разработчики, которые работают над созданием собственной вакцины против коронавируса, должны представить свои отчеты.