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В Карпатах выпал снег

Карпаты, гора Поп Иван Черногорский Черногорский поисково-спасательный пост

На горе Поп Иван ограниченная видимость и 4 градуса мороза

В Ивано-Франковской области сегодня, 22 сентября, на горе Поп Иван выпал снег.  Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас на горе ограничена видимость и 4 градуса мороза.

"По состоянию на 08: 35 22.09.2021 г. На г. Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура окружающей среды -4°C", - говорится в сообщении.

Как известно, Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. 

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Напомним, ранее мы писали, что на этой неделе в Украине синоптики прогнозируют значительное похолодание. Ночные заморозки 22 и 23 сентября ожидаются в отдельных регионах страны. В частности ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях.

Кроме этого, ночью 23 сентября в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.

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