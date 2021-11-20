В Карпатах выпал метр снега

Фото из открытых источников

Температура опустилась до 5 градусов мороза

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало до одного метра снега. Об этом говорилось в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах передувы снега до 1 м", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в Киеве на этой неделе выпадет первый снег. Синоптики прогнозируют дождь со снегом 19 ноября 2021 года.

Кроме того, такая погода будет еще в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

А 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях уже выпал первый снег.

Также осадки в виде снега зафиксировали в городах Шостка и Конотоп, где температура воздуха составляла 0 градусов.

При этом, в горах Львовской области вчера шел снег. В частности, он выпал на территории горнолыжных курортов - Плай, Тростян, Захар Беркут.

К слову, накануне в ГСЧС предупреждали, что 19 ноября в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).