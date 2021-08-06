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В Карпатах три человека отравились грибами, все в реанимации

Состояние пострадавших-средней степени тяжести

Фото из открытых источников

В селе Карпатское Львовской области трое людей отравились грибами. Об этом говорится на Facebook-странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"5 августа в 22:30 ч. поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Турковского ЦГБ с предварительным диагнозом "отравление грибами" поступили три человека, жители с. Карпатское Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения", - отмечается в сообщении.

Как добавляется, состояние пострадавших-средней степени тяжести.

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Напомним, ранее в Карпатах в спортивном лагере произошло массовое отравление детей. В медицинские учреждения госпитализировали 18 человек.

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