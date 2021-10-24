В Карпатах температура воздуха опустилась ниже нуля и лежит снег
Ветер юго-западный 3 м / с
В Карпатах температура воздуха опустилась ниже нуля, а на горных вершинах лежит снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook.
"По состоянию на 10:40 24.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -6°С, ветер юго-западный 3 м/с, облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается похолодание вызвано арктическим циклоном. В разных регионах страны погода будет значительно отличаться.