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В Карпатах температура воздуха опустилась ниже нуля и лежит снег

Карпаты, гора Поп Иван Черногорский Черногорский поисково-спасательный пост

Ветер юго-западный 3 м / с

В Карпатах температура воздуха опустилась ниже нуля, а на горных вершинах лежит снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook.

"По состоянию на 10:40 24.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -6°С, ветер юго-западный 3 м/с, облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается похолодание вызвано арктическим циклоном. В разных регионах страны погода будет значительно отличаться.

 
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