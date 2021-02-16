В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, – ГСЧС

Угроза схода лавины содержится на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области

Сегодня, 16 февраля, в Карпатах существует угроза схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность третьего уровня опасности", – говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, в Карпатах в районе горы Гемба заблудились два туриста. Спасателям удалось найти одного из них – состояние его здоровья удовлетворительное. К поискам другого пропавшего человека привлекли авиацию, однако из-за тумана и плотной облачности вертолет был возвращен в Ивано-Франковск.

Сегодня в ГСЧС рассказали, что на Закарпатье, где третий день ищут потерянного туриста, одна из поисковых групп наткнулась на вероятный след лыжника. В то же время сообщается, что вчера у мужчины работал телефон, но он не отвечал. Сегодня связи с ним уже нет.