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В Карпатах ожидается угроза схода снежных лавин

Схождение лавины в Карпатах Фото из открытых источников

Опасность сохраняется на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей

Синоптики отмечают, что на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 3 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, на сегодня, 3 апреля, синоптики прогнозируют в Украине осадки в западных, восточных и частично южных и центральных областях. Температура воздуха ожидается в пределах от +6 до +12 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают, что лето в 2021 году из-за погодных аномалий может стать рекордно теплым. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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