В Карпатах ожидается угроза схода снежных лавин
Опасность сохраняется на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей
Синоптики отмечают, что на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 3 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодня, 3 апреля, синоптики прогнозируют в Украине осадки в западных, восточных и частично южных и центральных областях. Температура воздуха ожидается в пределах от +6 до +12 градусов.
Кроме того, синоптики предупреждают, что лето в 2021 году из-за погодных аномалий может стать рекордно теплым. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.