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В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

Черногорский поисково-спасательный пост

Температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза

На горе Поп Иван в Карпатах в пятницу, 15 октября, выпал снег. Температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook.

"По состоянию на 09:00 15.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5°С, штиль", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, утром 12 октября шел снег. Скоро будут готовы трассы для катания.

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