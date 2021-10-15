В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег
Температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза
На горе Поп Иван в Карпатах в пятницу, 15 октября, выпал снег. Температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook.
"По состоянию на 09:00 15.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5°С, штиль", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, утром 12 октября шел снег. Скоро будут готовы трассы для катания.