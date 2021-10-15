В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

Температура воздуха опустилась до пяти градусов мороза

"По состоянию на 09:00 15.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5°С, штиль", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, утром 12 октября шел снег. Скоро будут готовы трассы для катания.