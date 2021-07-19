В Карпатах из-за непогоды возможно образование локальных селевых потоков, - синоптики

Особенно осторожными нужно быть в горных районах

В Карпатском регионе Украины сегодня, 19 июля, ожидается поднятие уровня воды в реках на метр. Кроме того, в местах прохождения сильных ливней возможны локальные селевые потоки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В связи с ожидаемыми значительными осадками, 19-20 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнем 18 июля на 08.00 час (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. В горных районах существует угроза схода селевых потоков (желтый уровень опасности).

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Напомним, ранее в Украине было объявлено на 19 июля штормовое предупреждение. Непогода ожидается почти во всех регионах Украины за исключением восточных и южных.