В канун дня Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру прибудут четыре чудотворные иконы из разных уголков Украины

В канун дня Крещения Руси в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру прибудут четыре чудотворные иконы из разных уголков Украины.

26, 27 и 28 июля команда телеканала "Перший Незалежний" проведет поистине масштабный праздничный марафон, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.

Вечером 26 июля в Трапезный храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры прибудут святыни: Касперовская, Зимненская и Почаевская иконы Пресвятой Богородицы, икона и ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира.

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви, в 17:00 26 июля на брифинге расскажет о важности чудотворных святынь в жизни православных христиан.

После все верующие будут иметь уникальную возможность помолиться перед этими чудотворными образами, собранными в одном месте.

Касперовская икона Пресвятой Богородицы

И звестная христианская святыня юга Украины, ее особо почитают верующие Одессы, Николаева, Херсона и Крыма. Сейчас чудотворная икона постоянно находится в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы.



К чудесам, совершенным по молитвам Касперовской иконе Богородицы, относят и спасение Одессы от неприятельского флота, который взял город в осаду во время Крымской войны 1853-1855 годов. По преданию, после молитвы горожан перед святым образом и крестного хода на праздник Покрова Богородицы враги внезапно развернулись и покинули одесскую бухту.

Также известным чудом, связанным с Касперовской иконой, считают избавление села Гниляково (ныне Дачное) Одесской области от эпидемии холеры в 1922 году.

Касперовская Богородица считается покровительницей морского и воздушного флота.

Зимненская икона Пресвятой Богородицы

По преданию, это та самая икона, которой патриарх Цареградский благословил святого равноапостольного князя Владимира на супружество с греческой царевной Анной.

Предание гласит, что во время завоевания Херсонеса Владимир утратил зрение, но когда выходил из крестильной купели, то увидел яркое сияние, исходившее от иконы Богородицы, и сразу же прозрел. Со временем Владимир передал образ в основанный им Зимненский Святогорский Свято-Успенский монастырь, после чего за иконой закрепилось ее нынешнее название.

Исцеления и чудеса от иконы продолжаются до сегодняшнего дня.

Зимненская икона Божьей Матери известна своей способностью возвращать мир в семью, исцелять от бесплодия, болезней глаз и даже возвращать утраченное зрение.

Почаевская икона Пресвятой Богородицы

П очаевская икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых христианских святынь в Украине, а ее чудотворный образ известен в России, Болгарии, Сербии, Боснии и других православных странах.



Почаевская икона Божией Матери известна с 1550 года. Еще в 1559 году митрополит Неофит из Греции подарил ее помещице Анне Гойской за то, что она предоставила ему убежище. В доме помещицы икона находилась 30 лет, а потом стала излучать свет. Согласно преданию, слепой от рождения брат Анны Гойской Филипп помолился перед иконой и прозрел. После этого чудотворную икону перенесли в Почаевский монастырь.

Существует множество свидетельств и подтверждений силы исцеления от чудотворной Почаевской иконы. Она спасает от смертельных заболеваний, от слепоты телесной и душевной. Богородицу просят об исцелении от физических недугов и о защите от врагов видимых и невидимых.

Икона и ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира

Святой вошел в историю как Креститель Киевской Руси. Владимир был внуком святой равноапостольной княгини Ольги и сыном князя Святослава.

На сегодняшний день частица мощей святого равноапостольного великого князя Владимира хранится в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

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26, 27 и 28 июля команда телеканала "Перший Незалежний" проведет поистине масштабный праздничный марафон, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.

Сотни журналистов нашего канала в составе 50 съемочных групп в рамках трехдневного марафона осветят события, которые, как и тысячу лет назад, объединяют всю Украину и весь православный мир. От Луганска до Луцка и от Чернигова до Севастополя – в эти дни вся Украина и представители поместных церквей соберутся в твердыне украинского православия – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Вместе с журналистами "Першого Незалежного" каждый наш телезритель сможет прикоснуться к поистине историческим событиям и стать частью великого крестного хода, посвященного дню Крещения Руси.