В Канаде подали заявку на сертификацию таблеток от коронавирус

Фото из открытых источников

Впрочем пока невозможно определить временные рамки вероятного утверждения лекарств

Американская фармацевтическая компания Merck подала в Департамент здравоохранения Канады заявку на регистрацию потенциально революционных таблеток от COVID-19 "Молнупіравір". Об этом в интервью телеканалу CBC рассказала вице-президент канадского департамента Merck Дженифер Чанг.

“Мы сотрудничаем с Департаментом здравоохранения Канады в процессе постепенного утверждения. Это означает, что мы отправляем данные о безопасности, качестве и эффективности, как только они станут доступными”, - сказала Чанг.

По ее словам, пока невозможно определить временные рамки вероятного утверждения лекарств. При этом компания уже ведет переговоры с правительством Канады о закупке партии “Молнупиравира” для нужд канадской системы здравоохранения.

Чанг добавила, что Merck намерен сделать свои лекарства глобально доступными, подстраивая цену на них к возможностям местного рынка.

“Мы будем работать с правительствами по всему миру, придерживаясь стратегии многоуровневого ценообразования, основанную на данных Мирового банка по относительной способности каждого государства финансировать свою системы здравоохранения и борьбу с COVID-19”, - отметила вице-президент.

Ранее сообщалось, что в Польше и Мексике обнаружили партии поддельных вакцин от коронавируса компании Pfizer-BioNTech.