В Канаде не советуют вводить вакцину от Johnson & Johnson людям до 30 лет

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Эта вакцина в данной возрастной категории вызывает риски тромбоза

Сопредседатель канадского Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации (NACI) Шели Дикс рассказала, что COVID-вакцину Janssen производства компании Johnson & Johnson не следует вводить людям, моложе 30 лет, из-за риска возникновения тромбов. Об этом сообщает "Укринформ".

"На основе имеющихся данных рекомендуем подобную на AstraZeneca вакцину Janssen предлагать людям старше 30 лет, не имеющим противопоказаний. Это следует делать в случае, если лицо желает получить прививку раньше, а не ждать вакцину MRNA, и если преимущества перевешивают риски”, - сказала Дикс.

По ее словам, члены Комитета "сравнивали преимущества вакцины Janssen, способной спасать жизни и защищать население против серьезных осложнений COVID-19, с рисками возникновения вызванной вакциной протромботичної иммунной тромбоцитопении (VIIT)".

Она добавила, что именно изготовленные по технологии mRNA вакцины от Pfizer и Moderna остаются наиболее рекомендуемыми вариантами прививок.

"NACI продолжает преимущественно рекомендовать разрешенные к использованию mRNA COVID-вакцины, поскольку они предоставляют отличную защиту и пока не были связаны с появлением VIIT", - отметила эксперт.

Отметим, что Канада только в конце прошлой недели получила первую партию из 300 тыс. доз вакцины Janssen.

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Ранее регулятор в ЕС заявлял, что вакцина от коронавирус Johnson & Johnson от COVID-19 может в редких случаях вызвать образование тромбов.