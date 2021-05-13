В Канаде нашли письмо в бутылке, которую бросили с борта " Титаника"

Ученые подтвердили подлинность бутылки, воска и бумаги

Фото из открытых источников

На побережье Канады нашли письмо в бутылке, которую с борта "Титаника" за несколько часов до трагедии выбросила двенадцатилетняя девочка. Об этом пишет издание The Sun.

Письмо подписано Матильдой Лефер. Она находилась на борту "Титаника" вместе с мамой, братьями и сестрами. Вместе они плыли в Нью-Йорк, где их ждал отец. 12-летняя девочка и ее семья так и не выбрались с тонущего судна в ночь с 14 на 15 апреля.

Скорее всего, письмо девочка написала ради забавы и бросила в океан в запечатанной бутылке.

Фото из открытых источников

В тексте говорится:

"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевра в Левен".

Ученые подтвердили подлинность бутылки, воска и бумаги, но к письму есть еще вопросы. Да, письмо написано удивительно как для девочки того времени. В школах начала ХХ века учили писать по-другому. Есть предположение, что 12-летняя Матильда могла попросить написать письмо кому-то из близких.

Ранее сообщалось, что власти США скрыли информацию о столкновение подводного аппарата с останками лайнера " Титаник".