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В каких случаях запрещено использование е-паспортов: Объяснение миграционной службы

"Дія" Фото из открытых источников

На сегодня паспорт в "Дії" еще не везде может заменить физический аналог

Цифровые копии биометрических паспортов в приложении "Дія" имеют пока одинаковую юридическую силу с пластиковой ID-картой и бумажным паспортом. Однако есть исключения, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Следовательно, ограничения на использование электронных паспортов в "Дії" есть при:

  • пересечении государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
  • въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее;
  • въезде, пребывании, проживании или передвижении в пределах пограничной полосы, выходе в территориальное море и внутренние воды Украины.

В то же время, цифровой паспорт в "Дії" можно предъявлять на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство:

  • путешествия по железной дороге или самолетом в пределах Украины;
  • медицинское обслуживание;
  • осуществление банковских операций;
  • получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;
  • подтверждение личности на запрос полиции и правоохранительных органов
  • приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.

Кроме того, требование предоставить физический аналог паспорта-карты возможно в случае, если выявлены расхождения между информацией о лице, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР, а также для обмена ID-карты.

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Ранее сообщалось, что "Укрпочта" с целью верификации или идентификации клиентов для проведения всех операций с 28 августа будет принимать е-паспорта в мобильном приложении "Дія".

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