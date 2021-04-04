В Каире прошел "Золотой парад фараонов". Видео

"Колесница" для перевозки мумий Egypt Independent

В параде приняли участие 22 мумии: 18 фараонов и четыре царицы

В египетской столице Каине прошло зрелищное событие для всего мира. Во время "Золотого парада фараонов" 22 мумии перевезли в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате. Трансляцию шествия вел Experience Egypt.

Як отмечается, на закате дня специальные колесницы, на которые водрузили саркофаги с реликвиями, проследовали от площади Тахрир по набережной Нила.

Мероприятие прошло в условиях усиленных мер безопасности - по маршруту следования колонны было перекрыто движение транспорта.

Отныне мумии 18 фараонов и четырёх цариц, том числе останки самого известного древнеегипетского властителя - Рамзеса II, и могущественной Хатшепсут, которая правила страной в мужском обличье, будут храниться в новом доме, построенном при содействии ЮНЕСКО.

На новом месте экспонаты будут доступны публике с 18 апреля.

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Ранее сообщалось, что после того, как саркофаги доставят в Национальный музей египетской цивилизации, их будут две недели реставрировать в современной лаборатории. Потом их выставят на обозрение в Королевском зале мумий, который будет погружать посетителей в атмосферу древнеегипетских гробниц в Долине Царей.