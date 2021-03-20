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В Кабмине хотят пересмотреть транспортные ограничения для красной зоны карантина

Фото из открытых источников

Такое решение приняла Госкомиссия ТЭБ и ЧС

Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в красной зоне карантина. Об этом сообщает Правительственный портал

"Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас в регионах, попавших в красную зону карантина разрешены: 

  • перевозка пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
  • перевозка пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
  • перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, которые согласованы с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

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Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины расширил перечень карантинных ограничений красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, запретив работу общественного транспорта.

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