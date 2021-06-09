В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо

Находка веками хранилась в выгребной яме

Согласно сообщению, куриное яйцо было найдено в огромном промышленном комплексе, датируемом византийским периодом (4-7 века н. э.).

"Уникальная сохранность яйца, очевидно, связана с условиями, в которых оно лежало веками, а именно в выгребной яме. Даже сегодняшние яйца редко так долго хранятся в коробках супермаркетов. Удивительно думать, что это 1000-летняя находка", - заявила археолог Алла Нагорски.

По информации ученых, оболочка яйца треснула, и большая часть содержимого вытекла, но того, что сохранилось хватит, чтобы провести анализы в будущем.

"Фрагменты яичной скорлупы известны из более ранних периодов, например, в городе Давида, а также в Кесарии и Аполлонии, но благодаря хрупкой скорлупе яиц вряд ли удалось бы сохранить целыми куриные яйца. Даже на глобальном уровне это чрезвычайно редкая находка", - заявил ведущий специалист ведомства Ли Перри Гал.

Ранее сообщалось, что израильские археологи обнаружили в пещере в Иудейской пустыне фрагменты свитков с библейскими текстами, которым примерно две тысячи лет.