В июле в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом, - ЦОЗ

Определены 5 путей инфицирования

В июле 2021 года в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом. От болезни умерли 254 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины .

Кроме того, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что пути инфицирования были такими:

гетеросексуальный - 845;

гомосексуальный - 46;

парентеральный - 525;

вертикальный - 146;

неизвестный - 2.

В учреждении отметили, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни и отказ от рискованного поведения.

В частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. Также сознательное отношение к своему здоровью.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья отметили, что плановую прививку против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от COVID-19. Но при необходимости интервал можно сократить до 14 дней.