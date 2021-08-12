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В июле в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом, - ЦОЗ

Определены 5 путей инфицирования

В июле 2021 года в Украине зарегистрировали 415 новых случаев инфицирования СПИДом. От болезни умерли 254 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Кроме того, в июле 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 426 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что пути инфицирования были такими:

  • гетеросексуальный - 845;
  • гомосексуальный - 46;
  • парентеральный - 525;
  • вертикальный - 146;
  • неизвестный - 2.

В учреждении отметили, что основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни и отказ от рискованного поведения. 

В частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов. Также сознательное отношение к своему здоровью.

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Напомним, ранее в Центре общественного здоровья отметили, что плановую прививку против других болезней можно делать через 28 дней после второй дозы вакцины от COVID-19. Но при необходимости интервал можно сократить до 14 дней. 

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