В июле Украина ожидает поставки 7 млн доз COVID-вакцины, - Ляшко

Виктор Ляшко РБК-Украина

Сейчас ситуация с заболеваемостью остается стабильной

В течение июля Министерство здравоохранения рассчитывает получить еще семь миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Прямой", сообщает "Укринформ".

"В течение июля мы ожидаем поставку еще около 7 млн доз вакцины. Поэтому в принципе будем делать все возможное, чтобы нарастить дополнительные темпы, за вчера мы сделали почти 105 тысяч прививок в сутки - это не максимум способности нашей системы здравоохранения", - рассказал министр.

Ляшко также уточнил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине стабильная, но Минздрав уже готовится к потенциальному росту количества больных.

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"Достаточно угрожающая ситуация сегодня есть в Европейском регионе в связи с циркуляцией штамма "Дельта". В частности, Великобритания снова показала рост и сегодня пересекла отметку в 30 тысяч, Испания пересекла 17 тысяч случаев за день. Вспышки регистрируются на Кипре, в Греции, и РФ. Поэтому мы внимательно следим за этой ситуацией, и готовимся к потенциально возможному росту заболеваемости коронавирусной болезнью", - уточнил глава Минздрава.

По словам Ляшко, данные из стран, где регистрируется штамм "Дельта", свидетельствуют о том, что вакцинированные люди не так часто попадают в больницы, также среди этой группы меньший процент инфицирования.

"Я анализировал данные по заболевшим в Великобритании. Если мы посмотрим количество заболевших, а их за последний период было свыше 92 тысяч, которые для анализа брали, то из тех 92 тысяч около 40% заболевших имели только одну дозу прививки, а 8% имели 2 дозы. То есть из всего количества лишь 8% заболевших были дважды вакцинированы. Но из тех, кто был дважды вакцинирован, попало в больницу менее 1% заболевших. То есть мы говорим, что вакцинация работает и защищает от среднего и тяжелого течения заболевания", - отметил министр.

Напомним, ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новые варианты коронавируса сейчас побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.