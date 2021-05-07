В июле-августе в Украину прибудут первые партии вакцины NovaVax, - Степанов

NovaVax Фото из открытых источников

Из-за запрета правительства из Индии не могут доставить еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca/CoviShield

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса NovaVax уже в июле-августе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялась очень плодотворная встреча с Сайрусом Пунаваллой – владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире, в частности вакцин против COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca/CoviShield. Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн", - отметил глава Минздрава.

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Кроме этого, Степанов рассказал, что стороны обсудили возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн уже в этом году, а также увеличение объемов первой партии вакцин – с 2 до 4 млн доз.

Также министр напомнил, что, согласно контракту с Serum Institute, Украина должна была получить 1,5 млн доз AstraZeneca/CoviShield еще до 31 марта, но этого не произошло, поскольку правительство Индии запретило экспорт COVID-лекарств.

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Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть поделится с Индией кислородом, чтобы таким образом помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в стране.