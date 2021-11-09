Эпицентр явления зафиксвали в Надворнянском районе к северо-востоку от города Надворная, на глубине 3 км

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение . Его магнитуда составила 2,3 по шкале Рихтера. Об этом информирует сайт сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

Отмечается, что эпицентр явления зафиксировали в Надворнянском районе на северо-восток от города Надворная, на глубине 3 км.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что в турецкой провинции Кония, в центральной части Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера. В результате подземного толчка были разрушены по меньшей мере два заброшенных здания.