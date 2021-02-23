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В Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров

Фото из открытых источников

Ограничения будут действовать с 26 февраля

В Ивано-Франковской области, в которой введена "красная" зона карантина из-за вспышки COVID-19, С 26 февраля запретят посадку и высадку пассажиров. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег НемчИнов.

"Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры Украины разработать изменения в постановления КМУ, после которых вступят в силу такие ограничения:

  • До 26 февраля 2021 года принять меры по корректировке графиков движения регулярных и не регулярных перевозок межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.
  • Запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и с них", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 ввели "красную" зону карантина. Также в "красную зону" попала Черновицкая область. В "оранжевую" зону вошли еще 7 регионов Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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