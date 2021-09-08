В Ивано-Франковской области большинство школ перейдут на "дистанционку": Что известно

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Дистанционное обучение начнется с 13 сентября

В Ивано-Франковской области с 13 сентября большинство учебных заведений перейдут на дистанционную форму обучения, кроме тех, в которых вакцинировано 80% штата. Об этом сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, с понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения обычного режима работы является вакцинация более 80% педагогов.

Также она добавила, что на сегодня в области провакцинировано лишь 29% учителей.

"15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%", – уточнила Онищук.

Как сообщалось ранее, в украинских учебных заведениях формы обучения могут меняться в зависимости от эпидситуации региона. 2021-2022 учебный год в Украине начался в привычном формате – дети начали посещение садов, школ, а студенты учреждений высшего образования. Однако приближается период, когда ожидается увеличение заболеваемости на острые респираторные вирусные болезни, в том числе на COVID-19.

Итак, в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения соискателей образования всех уровней может меняться.