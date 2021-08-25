В Ивано-Франковске учителям будут выдавать премии за прививки от COVID-19

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Сумма премии - 1000 грн

В Ивано-Франковске педагоги, которые до 31 августа прививаются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, получат премию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. На сегодня уже провакцинировано 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине", - написал он.

Кроме этого, мэр сообщил, что городские власти готовят решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета.

Размер премии за первую вакцину городской глава не назвал, но сообщил, что за две дозы учителя будут дополнительно получать по 1000 грн. Соответствующее решение накануне принял горисполком.

Как сообщалось ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил поощрять вакцинации учителей. В городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть заведения, где получили прививки менее чем 30% педагогов.