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В Ивано-Франковске учителям будут выдавать премии за прививки от COVID-19

Фото из открытых источников

Сумма премии - 1000 грн

В Ивано-Франковске педагоги, которые до 31 августа прививаются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, получат премию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. На сегодня уже провакцинировано 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине", - написал он.

Кроме этого, мэр сообщил, что городские власти готовят решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета.

Размер премии за первую вакцину городской глава не назвал, но сообщил, что за две дозы учителя будут дополнительно получать по 1000 грн. Соответствующее решение накануне принял горисполком.

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Как сообщалось ранее, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил поощрять вакцинации учителей. В городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть заведения, где получили прививки менее чем 30% педагогов.

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