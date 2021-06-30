В Ивано-Франковске рассказали, как было потеряно несколько сотен доз вакцины Covishield

Facebook Руслана Марцинкива

Тамошние работники вакцинировали 9 человек на 10 доз ( в одном флаконе – 10 доз вакцины), а остатки утилизируют

В Ивано-Франковске рассказали, каким образом было потеряно несколько сотен доз вакцины Covishield. Об этом сообщили в местном городском совете в ответ на запрос Радио Свобода относительно этого вопроса.

Отмечается, что местные работники вакцинировали 9 человек на 10 доз ( в одном флаконе – 10 доз вакцины), а остатки утилизировали.

"Придерживаясь минимального разлива, дозы разлива росли в геометрической прогрессии( 4433 лиц провакциновано, разлив – 317 доз, что составляет 1,07), так как работники вакцинировали 9 человек на 10 доз ( в одном флаконе – 10 доз вакцины), останки утилизировали", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что работники пунктов прививки уже начали вакцинировать в соотношении 1:1, то есть 10 человек на 10-тидозний флакон.

В МИНЗДРАВЕ в ответ на запрос СМИ сообщили, что в Ивано-Франковской области по состоянию на 30 мая 2021 года было потеряно 533 дозы вакцины Covishield.

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье за период вакцинации испортили почти 500 доз препарата CoviShield. По словам чиновника, такая ситуация возникла, поскольку во флаконах с CoviShield нет градуировки, поэтому медики не использовали оставленную дозу, ведь думали, что она меньше других.