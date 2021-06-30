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В Ивано-Франковске рассказали, как было потеряно несколько сотен доз вакцины Covishield

Facebook Руслана Марцинкива

Тамошние работники вакцинировали 9 человек на 10 доз ( в одном флаконе – 10 доз вакцины), а остатки утилизируют

В Ивано-Франковске рассказали, каким образом было потеряно несколько сотен доз вакцины Covishield. Об этом сообщили в местном городском совете в ответ на запрос Радио Свобода относительно этого вопроса.

Отмечается, что местные работники вакцинировали 9 человек на 10 доз ( в одном флаконе – 10 доз вакцины), а остатки утилизировали.

"Придерживаясь минимального разлива, дозы разлива росли в геометрической прогрессии( 4433 лиц провакциновано, разлив – 317 доз, что составляет 1,07), так как работники вакцинировали 9 человек на 10 доз ( в одном флаконе – 10 доз вакцины), останки утилизировали", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что работники пунктов прививки уже начали вакцинировать в соотношении 1:1, то есть 10 человек на 10-тидозний флакон.

В МИНЗДРАВЕ в ответ на запрос СМИ сообщили, что в Ивано-Франковской области по состоянию на 30 мая 2021 года было потеряно 533 дозы вакцины Covishield.

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Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье за период вакцинации испортили почти 500 доз препарата CoviShield. По словам чиновника, такая ситуация возникла, поскольку во флаконах с CoviShield нет градуировки, поэтому медики не использовали оставленную дозу, ведь думали, что она меньше других.

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