В Италии стартует 78-й Венецианский кинофестиваль: Какие ленты будут представлять Украину

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Украину в этом году будут представлять три проекта

На 78-й Венецианском фестивале Украина представит сразу три ленты - "Блик", "Носорог" и "Цензорка". Об этом говорится на сайте кинофестиваля.

Как отмечается, за главную награду фестиваля – "Золотого льва" – будет соревноваться новый фильм Валентина Васяновича "Блик".

Кинолента повествует историю украинского военного хирурга, который попадает в плен к боевикам в ходе российско-украинской войны, а после освобождения учится жить заново.

Второй украинский фильм, который покажут на фестивале – "Носорог" Олега Сенцова.

События будут разворачиваться в 1990-е годы. Молодой человек по прозвищу "Носорог" вспоминает, как бандитизм разрушил ему жизнь и семью. В криминальной драме режиссер собирается поговорить о том времени, вызовы которого остаются для нас актуальными.

В этой же секции будет соревноваться лента совместного производства Словакии, Чехии и Украины "Цензорка" режиссера Петера Керекеша. Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, приговоренной к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Там она рожает первенца и оказывается в мире, населенном только женщинами.

Как известно, фестиваль продлится с 1 по 11 сентября на острове Лидо. В нем примет участие 21 фильм, среди которых "Рука Бога" Паоло Соррентино, "Параллельные матери" Педро Альмодовара и другие.

Напомним, по результатам голосования жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля в официальной конкурсной программе "Горизонты" победил полнометражный художественный фильм Валентина Васяновича "Атлантида".