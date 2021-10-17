В Ирпене протестовали против ромов после избиения местного жителя

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Накануне двое представителей ромской народности избили местного жителя

В Ирпене Киевской области около 50 человек устроили протестную акцию после того, как накануне двое представителей ромской народности избили местного жителя. Об этом сообщила прессслужба полиции Киевской области.

"Мероприятие началось 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня. К акции присоединились около 50 общественных активистов, которые выражают свою позицию относительно деятельности лиц одной из народностей на территории города", - сообщили там.

Общественную безопасность во время мероприятия обеспечивали сотрудники Бучанского райуправления полиции управления превентивной деятельности, полиция диалога, спецназовцы. На месте происшествия находилось руководство полиции Киевщины.

Пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Ирина Прянишникова рассказала Общественное, что акция протеста состоялась после избиения ромами местного жителя.

"Вчера произошел случай, когда двое представителей цыганской народности нанесли легкие телесные повреждения одному из жителей Ирпеня. Мы открыли уголовное производство", - сказала она.

По ее словам, участники акции вышли высказать свою позицию относительно деятельности ромской народности на территории Ирпеня. Она добавила, что правоохранители просили потерпевшего связаться с ними, чтобы получить больше информации по этому случаю.

Ранее сообщалось. что В Торчине Волынской области группа пьяных мужчин ромской национальности избили участника боевых действий на Донбассе.