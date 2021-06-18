В Индонезии более 350 вакцинированных медиков заболели COVID-19

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech Shutterstock

Большинство больных чувствует себя хорошо и не нуждается в госпитализации

В Индонезии более 350 врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то что они были привиты вакциной Sinovac. Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что десятки медиков пришлось госпитализировать с высокой температурой и низким уровнем кислорода в крови. Однако сотни других медиков переносят болезнь бессимптомно.

Руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве Бадай Исмойо обеспокоен относительно эффективности некоторых вакцин против более заразных вариантов вирусов, например "индийского" штамма.

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Впрочем чиновник признает, что большинство больных медиков чувствует себя хорошо и не нуждается в госпитализации.

Всемирная организация здравоохранения призвала Индонезию усилить карантинные ограничения на фоне новой волны пандемии, вызванной распространением мутированных штаммов коронавируса.

Подчеркивается, что всплеск заражений наблюдается в провинциях, которые расположены на самом густонаселенном острове Индонезии — Ява.

Как известно, индонезийские медицинские работники были одними из первых, кто получил прививку, когда в январе начался процесс вакцинации.

По данным индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все они получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.

К слову, на сегодня Украина получила 1,7 миллиона доз вакцины CoronaVac. Всего государство законтрактовало 1,9 миллионов доз этого препарата.

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Напомним, ранее всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac.

Как сообщалось, в мае Украина получила 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.