В Индонезии более 350 вакцинированных медиков заболели COVID-19
Большинство больных чувствует себя хорошо и не нуждается в госпитализации
В Индонезии более 350 врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то что они были привиты вакциной Sinovac. Об этом сообщает СNN.
Отмечается, что десятки медиков пришлось госпитализировать с высокой температурой и низким уровнем кислорода в крови. Однако сотни других медиков переносят болезнь бессимптомно.
Руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве Бадай Исмойо обеспокоен относительно эффективности некоторых вакцин против более заразных вариантов вирусов, например "индийского" штамма.
Впрочем чиновник признает, что большинство больных медиков чувствует себя хорошо и не нуждается в госпитализации.
Всемирная организация здравоохранения призвала Индонезию усилить карантинные ограничения на фоне новой волны пандемии, вызванной распространением мутированных штаммов коронавируса.
Подчеркивается, что всплеск заражений наблюдается в провинциях, которые расположены на самом густонаселенном острове Индонезии — Ява.
Как известно, индонезийские медицинские работники были одними из первых, кто получил прививку, когда в январе начался процесс вакцинации.
По данным индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все они получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.
К слову, на сегодня Украина получила 1,7 миллиона доз вакцины CoronaVac. Всего государство законтрактовало 1,9 миллионов доз этого препарата.
Напомним, ранее всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac.
Как сообщалось, в мае Украина получила 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac.