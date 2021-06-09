В Иерусалиме вспыхнули сильные пожары, прервано сообщение с городом

Пожары в Єруслимі Фото из открытых источников

Возгорание произошло в горах

В Израиле вспыхнули два пожара в Иерусалимских горах. Об этом сообщает newsru.co.il.

Отмечается, что один пожар произошел в Ар а-Руах возле Неве Илана, а другой в Ар Эйтан.

Огонь тушат не менее тридцати расчетов пожарной охраны и десятки спасателей при поддержке самолетов.

Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью заблокировала поселок Натаф.

Также сообщается, что в связи с пожарами с Иерусалимом прервано железнодорожное сообщение. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.

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Напомним, ранее недалеко от города Эдмонтон, столицы канадской провинции Альберта, бушевал лесной пожар, который на своем пути уничтожил более тысячи гектаров насаждений.