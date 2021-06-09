live
Новости » Мир Читати новину українською

В Иерусалиме вспыхнули сильные пожары, прервано сообщение с городом

Топ-новость
Топ-новость
Пожары в Єруслимі Фото из открытых источников

Возгорание произошло в горах

В Израиле вспыхнули два пожара в Иерусалимских горах. Об этом сообщает newsru.co.il.

Отмечается, что один пожар произошел в Ар а-Руах возле Неве Илана, а другой в Ар Эйтан.

Огонь тушат не менее тридцати расчетов пожарной охраны и десятки спасателей при поддержке самолетов.

Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью заблокировала поселок Натаф.

Также сообщается, что в связи с пожарами с Иерусалимом прервано железнодорожное сообщение. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.

Новости по теме: В Иране произошел пожар на химзаводе, есть пострадавшие

Напомним, ранее недалеко от города Эдмонтон, столицы канадской провинции Альберта, бушевал лесной пожар, который на своем пути уничтожил более тысячи гектаров насаждений.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда Грозы и дожди: В Украине объявили первый уровень опасности США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине из-за "Северного потока-2" НАТО не достигло согласия о Плане действий относительно членства Украины: На саммите будет заявление

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект