В Хмельницкой области медики выяснили причину массового отравления в школе

В изъятых образцах блюд специалисты обнаружили золотистый стафилококк

Массовое отравление детей в Хмельницком НПО №1 спровоцировала бактерия золотистого стафилококка. Об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована – установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в публикации.

Как отмечается, в трех блюдах из 12 взятых образцов специалисты обнаружили золотистый стафилококк. Кроме этого, бактерия присутствовала в 27 из 60 образцов смывов.

Известно, что сейчас 15 больных лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице, из которых 14 детей и 1 взрослый, а еще 78 амбулаторно.

По частоте случаев стафилококковое отравление занимает первое место среди пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксину, что выделяется Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Отравление наступает в 90% случаях во время употребления зараженной пищи.

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Напомним, инцидент произошел в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1. Вечером 7 сентября в больницу обратились родители пяти детей по поводу пищевого отравления. Все школьники жаловались на рвоту и боли в животе. В последующие дни количество больных превысила сто человек.