В Хмельницком усиливают карантин: Какие запреты будут действовать

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Новые ограничения будут действовать в городе уже с 29 марта

В Хмельницком городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дополнительные карантинные ограничения с 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета.

В частности, будет запрещено:

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;

работа после 22-го и 7-го часа субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. п.), помимо деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов навынос;

работа кружков в заведениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

"Учитывая завершение весенних каникул, с понедельника, 29 марта, ученики 5-11-х классов общеобразовательных учебных заведений переходят на дистанционную форму обучения; ученики 1-4-х классов будут учиться очно. Вся внешкольная и кружковая работа также будет проходить дистанционно", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что дошкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.

Эти ограничения будут дополнять уже существующие, действующие на территории Хмельницкой области. Среди них запрет на:

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, официальных спортивных мероприятий;

присутствие зрителей на матчах командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, музеев, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений и кинотеатров (с наполненностью кинозалов или залов до 50 процентов мест при условии соблюдения шахматного порядка размещения в каждом отдельном кинозале или зале);

прием граждан структурными подразделениями, исполнительными органами и коммунальными предприятиями городского совета, кроме предоставления неотложных услуг населению.

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Напомним, что сейчас Хмельницкая, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области оказались в оранжевой зоне эпидемиологической ситуации.