В Хлебодаровской громаде депутаты от ОПЗЖ привели в порядок братские могилы воинов-освободителей

В Донецкой области продолжается бессрочный марафон "Толока Памяти" по благоустройству памятных мест, инициированный и организованный "Оппозиционной платформой - За жизнь" в преддверии 9 Мая, сообщает пресс-служба партии.

Ко Дню Победы в Хлебодаровке депутаты от ОПЗЖ провели благоустройство территории возле памятников воинам-освободителя в селах громады.

"Наша святая обязанность сделать все, чтобы к празднованию Дня Победы захоронения погибших воинов были ухоженными. Погибшие герои ценой своих жизней подарили всем нам мирное небо над головой и об этом мы всегда будем помнить! Нами никто не забыт и ничто не забыто!" - подчеркнул руководитель фракции ОПЗЖ в Хлебодаровского сельского совета Александр Калашников.