live
Новости » Общество Читати новину українською

В Хлебодаровской громаде депутаты от ОПЗЖ привели в порядок братские могилы воинов-освободителей

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Донецкой области продолжается бессрочный марафон "Толока Памяти" по благоустройству памятных мест, инициированный и организованный "Оппозиционной платформой - За жизнь" в преддверии 9 Мая, сообщает пресс-служба партии.

Ко Дню Победы в Хлебодаровке депутаты от ОПЗЖ провели благоустройство территории возле памятников воинам-освободителя в селах громады.

"Наша святая обязанность сделать все, чтобы к празднованию Дня Победы захоронения погибших воинов были ухоженными. Погибшие герои ценой своих жизней подарили всем нам мирное небо над головой и об этом мы всегда будем помнить! Нами никто не забыт и ничто не забыто!" - подчеркнул руководитель фракции ОПЗЖ в Хлебодаровского сельского совета Александр Калашников.

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине разработали три прототипа COVID-вакцин, - Данилов Медицинский омбудсмен в Украине: В чем суть новой должности и как планируют выбирать кандидатов Образование тромбоза в ходе болезни COVID-19: Врач назвал главные признаки В Украине с июля будут работать мобильные команды по психиатрической помощи

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |